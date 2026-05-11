В Ростовской области назвали профессии с зарплатами выше 150 тысяч рублей

Ростовская область заняла второе место в ЮФО по уровню зарплатных предложений.

В Ростовской области определили профессии с зарплатами выше 150 тысяч рублей. По данным аналитиков hh.ru, в апреле 2026 года самую высокую оплату труда обещали сварщикам, курьерам и прорабам.

На отчетный период медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях по Ростовской области в среднем достигла 71,8 тысячи рублей, и это оказалось на 10% больше, чем годом ранее.

Сварщикам предлагали 249,3 тысячи рублей в месяц (медианный показатель), машинистам - 145 тысяч, токарям - 140 тысяч рублей. Также больше 100 тысяч готовы были платить в ИТ секторе и в курьерской доставке (от 110 тысяч до 150,9 тысячи рублей).

При этом в исследовании говорится, что по зарплатным предложениям в целом лидировали специалисты сферы высшего и среднего менеджмента, сельского хозяйства, страхования, транспорта, логистики, автомобильного бизнеса, строительства. Ростовская область заняла второе место в ЮФО по уровню зарплатных предложений.

