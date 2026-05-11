Проверки качества продукции начали в Ростовской области

В этом году в лабораториях проанализируют 300 образцов продукции. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области стартовали проверки качества и безопасности товаров в торговых точках. В этом году в лабораториях проанализируют 300 образцов продукции. Об этом сообщил департамент потребительского рынка региона.

Особое внимание уделят молочным, мясным и рыбным товарам, салатам с заправками, а также продукции предприятий быстрого обслуживания. Образцы проверят по нескольким параметрам: оценят соответствие по физико химическим показателям и микробиологическим требованиям, проанализируют маркировку и сверят с техническими регламентами.

Департамент проводит подобные исследования уже 18 лет. Мероприятия нацелены на обеспечение безопасности и здоровья жителей региона.

- Это важный этап мероприятий по защите прав потребителей. В современном мире, где ассортимент продуктов постоянно расширяется, а технологии производства становятся все более сложными, контроль качества приобретает особое значение, — подчеркивают в департаменте.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Таганрог снова стал лидером по ценам на мясо в Ростовской области

Таганрог опередил другие города Ростовской области по стоимости говядины (подробности)