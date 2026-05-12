Восемь пожаров ликвидировали спасатели в Ростовской области за минувшие сутки

Два человека погибли и один спасен в ДТП и пожарах на Дону за 11 мая.

За 11 мая пожарно-спасательные подразделения Ростовской области ликвидировали восемь техногенных пожаров. На одном из них спасли одного человека. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.

Также за сутки спасатели выезжали на пять дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погибли два человека.

Всего к ликвидации происшествий привлекали 192 человека и 48 единиц спецтехники.

