12 мая в Таганроге объявили и затем сняли ракетную опасность

Угроза сохранялась около 30 минут.

Сегодня, 12 мая, в Таганроге объявили, а затем сняли ракетную опасность. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Угроза сохранялась с 9:40 до 10:08 утра. Напомним, при ракетной опасности рекомендуют спускаться в укрытия, подвалы или подземные паркинги.

Добавим, в ночь на 12 мая в Миллеровском районе Ростовской области сбили БПЛА. Информация о разрушениях на земле к областным властям не поступала.

