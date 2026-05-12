Ростовская область заняла 58-е место в стране по доступности электроэнергии

Ростовская область заняла 58-е место в России по уровню доступности электроэнергии. Рейтинг опубликовали на сайте РИА Новости.

Судя по цифрам, на чистую среднемесячную зарплату жителям Дона доступно примерно 10 238 кВт/ч электроэнергии. При этом стоимость 100 кВт/ч для квартир без электроплит и при минимальном объеме потребления в марте 2026 года составила 599 рублей. По сравнению с декабрем 2025 года плата за 1 кВт/ч изменилась на 1,5 рубля.

В рейтинге Ростовская область оказалась между Архангельской и Омской областями.

Лидерами по доступности электроэнергии стали Иркутская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Замыкают список Ивановская область и Республика Калмыкия.

