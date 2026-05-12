Ростов обошел по привлекательности Мюнхен и Сан-Паулу

В российском сегменте рейтинга Ростов оказался на 39-м месте.

Ростов-на-Дону вошел в рейтинг блогера и путешественника Артемия Лебедева, сообщает «Городской репортер».

В мировом списке привлекательных для туристов мест донская столица опередила Мюнхен, Сиэтл и Сан-Паулу. В российском сегменте рейтинга Ростов-на-Дону оказался на 39-м месте.

Всего в перечень вошли около тысячи точек на карте - от мегаполисов до малых населенных пунктов. Лидер глобального списка - Будапешт, замыкают рейтинг Катырык в Красноярском крае и Окуловка в Новгородской области. Среди городов России первое место получил город Сатка из Челябинской области, последнее - Горно-Алтайск.

