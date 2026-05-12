В Новочеркасске прокуратура добилась выплаты для ребенка погибшего участника СВО

В Новочеркасске только после вмешательства назначили единовременную выплату ребенку погибшего участника специальной операции, до этого перечислять деньги отказывались. Детали рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Оказалось, несовершеннолетнему сыну бойца не хотели перечислять 1 млн рублей поддержки из-за того, что не могли подтвердить, проживал ли его отец в городе раньше.
Благодаря вмешательству прокуратуры за ребенком признали право на получение единовременной выплаты.
