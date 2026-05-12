Замглавы Ростовской области рассказал о подготовке к купальному сезону

Специалисты уже укомплектовали технику и плавсредства, необходимые для купального сезона. Фото: Виталий КАРНАУХ. Перейти в Фотобанк КП

Спасатели Ростовской области продолжают подготовку к купальному сезону 2026 года. Представители экстренных служб обучают работников спасательных постов, а также проверяют пляжи и водоемы. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Бодряков.

- Водолазами ДПЧС и специалистами ВОСВОД проверено 47 зон в водоемах. На сегодняшний день получено около 50 заявок на обследование и очистку дна пляжей. Особое внимание уделяется подготовке мест отдыха детей, — рассказал Сергей Бодряков.

Также, по словам чиновника, к этому моменту специалисты уже укомплектовали технику и плавсредства, необходимые во время купального сезона. Ведется патрулирование водоемов. Напомним, при любых происшествиях, в том числе на воде, нужно звонить по номеру «112».

