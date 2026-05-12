Операторов дронов готовят в учебном центре ЮВО в Ростовской области

В Ростовской области начали подготовку операторов беспилотников.

В Ростовской области на базе учебного центра беспилотных систем Южного военного округа готовят операторов дронов. Сюда приходят военнослужащие, заключившие специальный контракт с Минобороны. Об этом сообщили на сайте донского правительства.

Их обучают управлять FPV- и разведывательными дронами, а также ремонтировать и обслуживать технику. Инструкторы используют симуляторы для развития мелкой моторики, так как это напрямую влияет на точность поражения целей. Чаще всего на такую службу идут молодые люди, которые до армии увлекались компьютерами и играли в симуляторы. Свой опыт в играх они напрямую переносят на пульты управления.

Учебная программа постоянно корректируется: учитывают опыт, полученный в зоне СВО, и начальный уровень каждого бойца. После обучения каждый оператор получает диплом государственного образца.

