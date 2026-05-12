Глава Новочеркасска доложил о ходе ликвидации тления на полигоне

В Новочеркасске продолжают ликвидировать тление на мусорном полигоне. К вечеру площадь тления составляет 260 квадратных метров. Об этом сообщил глава города Павел Исаков.
Для полного устранения очага и предотвращения нового возгорания специалисты отсыпали инертным грунтом 235 кубических метров. Работы ведутся методом пересыпки, что перекрывает доступ кислорода к очагам.
На месте задействовано девять единиц техники: два бульдозера, два экскаватора, один трактор и четыре автомобиля КамАЗ.
