В Ростовской области утром 13 мая объявили режим ракетной опасности

В ночь на 13 мая Ростовская область подверглась атаке беспилотников .Силы ПВО успешно уничтожили два десятка вражеских дронов. По словам губернатора Юрия Слюсаря, БПЛА были сбиты в Миллеровском, Чертковском, Каменском и Красносулинском районах, а также в небе над Новошахтинском и Каменском-Шахтинским. Около 5:00 в регионе сработала Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Экстренные сдужбы объявили режим ракетной и беспилотной опасности, рекомендовав жителям немедленно спуститься в укрытия.

В результате падения обломков зафиксированы разрушения на земле. В хуторе Лихой Красносулинского района повреждена крыша и выбиты окна в частном доме. Кроме того, повреждены установки на ветроэлектростанции в Красносулинском и Зимовниковском районах. Возгораний на энергообъектах не произошло, однако зафиксировано падение их расчетной мощности. На местах ЧП работают аварийные бригады. Пострадавших и погибших среди нет.

