В Ростове обломки БПЛА нашли около коммерческого и административного зданий

В Ростове в Первомайском районе нашли обломки БПЛА.

В Ростовской области 13 мая была отражена массированная атака БПЛА, об этом в своем канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Всего было сбито около 20 дронов. По последней информации, утром обломки беспилотных летательных аппаратов нашли в Донской столице около двух зданий: коммерческого и административного. Оба расположены в Первомайском районе донской столицы.

— Повреждены бытовые коммуникации, — уточнил губернатор.

Возгораний не зафиксировано. Жертв и пострадавших нет.

Также из-за атаки БПЛА повреждены установки на ветроэлектростанции и кровля в частном доме в одном из районов Дона.

