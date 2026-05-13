В Ростове обломки БПЛА нашли около коммерческого и административного зданий

В Ростовской области 13 мая была отражена массированная атака БПЛА, об этом в своем канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Всего было сбито около 20 дронов. По последней информации, утром обломки беспилотных летательных аппаратов нашли в Донской столице около двух зданий: коммерческого и административного. Оба расположены в Первомайском районе донской столицы.
— Повреждены бытовые коммуникации, — уточнил губернатор.
Возгораний не зафиксировано. Жертв и пострадавших нет.
Также из-за атаки БПЛА повреждены установки на ветроэлектростанции и кровля в частном доме в одном из районов Дона.
