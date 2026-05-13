Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 мая 2026 9:17

Евгений Казанов покинул пост главного судебного пристава Ростовской области

Новый руководитель возглавил ГУ ФССП России по Ростовской области
Ангелина СКИБА
ГУ ФССП России по Ростовской области возглавил Александр Мосеенков.

ГУ ФССП России по Ростовской области возглавил Александр Мосеенков.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Евгений Казанов покинул пост главного судебного пристава Ростовской области в связи с переходом на новую работу. Теперь управленец будет занимать должность врио руководителя ГУ ФССП России по Москве.

Службу в ФССП Евгений Казанов начал в 2000 году с должности судебного пристава. Позже он работал на руководящих постах в органах ФССП по Липецкой, Курской и Ростовской областям. С 2018 года специалист возглавлял Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области.

После кадровой перестановки на пост врио руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области - главного судебного пристава Ростовской области назначили Александра Мосеенкова.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Президент России назначил в Ростовской области трех новых судей

Двух судей и заместителя председателя суда назначили в Ростовской области (подробности)