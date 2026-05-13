ГУ ФССП России по Ростовской области возглавил Александр Мосеенков. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Евгений Казанов покинул пост главного судебного пристава Ростовской области в связи с переходом на новую работу. Теперь управленец будет занимать должность врио руководителя ГУ ФССП России по Москве.

Службу в ФССП Евгений Казанов начал в 2000 году с должности судебного пристава. Позже он работал на руководящих постах в органах ФССП по Липецкой, Курской и Ростовской областям. С 2018 года специалист возглавлял Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области.

После кадровой перестановки на пост врио руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области - главного судебного пристава Ростовской области назначили Александра Мосеенкова.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Президент России назначил в Ростовской области трех новых судей

Двух судей и заместителя председателя суда назначили в Ростовской области (подробности)