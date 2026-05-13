Президент России назначил в Ростовской области трех новых судей

В судах Ростовской области по указу президента России Владимира Путина провели кадровые перестановки. Соответствующий документ от 12 мая 2026 года опубликован на интернет-портале правовой информации.
Светлана Бабина назначена на должность заместителя председателя Сальского районного суда.
Судьей Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону стал Михаил Иорданиди, судьей в Советский районный суд Ростова-на-Дону назначен Андрей Клименко.
Добавим, ранее на заседании ККС Ростовской области прекратили полномочия пяти судей.
