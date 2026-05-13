Донскую Госжилинспекцию возглавила замдиректора департамента ЖКХ Ростова

Юлия Брюховецкая более десяти лет трудилась в департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ростова. Фото: MAX-канал Юрия Слюсаря.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь объявил о назначении Юлии Брюховецкой на пост руководителя Государственной жилищной инспекции региона. Именно в эту службу по закону люди могут обращаться за решением большинства коммунальных вопросов и контролем за работой УК.

Глава региона отметил, что сейчас поступают многочисленные жалобы жителей, уставших от игнорирования их проблем и бездействия управляющих компаний.

Известно, что Юлия Брюховецкая более десяти лет трудилась в департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ростова-на-Дону, из которых последние шесть лет занимала должность заместителя директора. Такой опыт, по мнению главы региона, позволит ей эффективно справляться с поставленными задачами.

Прежде всего новому руководителю предстоит наладить прямой диалог между собственниками жилья и обслуживающими организациями, добиваясь, чтобы ни одно обращение не оставалось без конкретного ответа. Планируется отказаться от формального подхода в надзоре, сделав упор на системную работу с обязательными выездами на места, проверками по сигналам граждан и жесткими мерами к нарушителям. Отдельный акцент сделан на необходимости повысить ответственность управляющих компаний перед населением за качество услуг, содержание дворов и своевременный ремонт.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Президент России назначил в Ростовской области трех новых судей

Двух судей и заместителя председателя суда назначили в Ростовской области (подробности)