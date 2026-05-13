НовостиОбщество13 мая 2026 14:52

ГД приняла закон о праве президента вводить войска за рубеж для защиты россиян

Документ единогласно был поддержан 381 депутатом
Татьяна ТИХОНОВА
Закон расширяет полномочия главы государства по применению армии за пределами страны.

Закон расширяет полномочия главы государства по применению армии за пределами страны.

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Принят закон о праве президента вводить войска в другие страны для защиты россиян. Как сообщает RTVI, соответствующий документ об экстерриториальном использовании ВС РФ за пределами границ России во втором и третьем чтениях приняла Госдума.

Закон поддержал 381 депутат — единогласно. Проект разработан по решению президента. Замглавы Минобороны Анна Цивилева пояснила: документ создает правовые основания для защиты граждан России от уголовного и иного преследования на чужой территории.

Закон расширяет полномочия главы государства по применению армии за пределами страны. Вооруженные силы смогут использовать необходимые меры в случае ареста, задержания или уголовного преследования россиян по решениям международных судов или судов иностранных государств.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов в беседе с изданием заявил, что защита россиян возможна в любой форме, которую сочтет нужной верховный главнокомандующий.

— Пусть господа, которые еще не оставили мысли сделать что-то нехорошее, задумаются, — добавил он.

Картаполов напомнил, что аналогичный закон — «О защите американских военнослужащих и должностных лиц США» — приняли в Соединенных Штатах в 2002 году при Джордже Буше-младшем.

