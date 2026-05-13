ГД приняла закон о праве президента вводить войска за рубеж для защиты россиян

Закон расширяет полномочия главы государства по применению армии за пределами страны. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Принят закон о праве президента вводить войска в другие страны для защиты россиян. Как сообщает RTVI, соответствующий документ об экстерриториальном использовании ВС РФ за пределами границ России во втором и третьем чтениях приняла Госдума.

Закон поддержал 381 депутат — единогласно. Проект разработан по решению президента. Замглавы Минобороны Анна Цивилева пояснила: документ создает правовые основания для защиты граждан России от уголовного и иного преследования на чужой территории.

Закон расширяет полномочия главы государства по применению армии за пределами страны. Вооруженные силы смогут использовать необходимые меры в случае ареста, задержания или уголовного преследования россиян по решениям международных судов или судов иностранных государств.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов в беседе с изданием заявил, что защита россиян возможна в любой форме, которую сочтет нужной верховный главнокомандующий.

— Пусть господа, которые еще не оставили мысли сделать что-то нехорошее, задумаются, — добавил он.

Картаполов напомнил, что аналогичный закон — «О защите американских военнослужащих и должностных лиц США» — приняли в Соединенных Штатах в 2002 году при Джордже Буше-младшем.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Минцифры РФ ответили на вопрос о возможности введения штрафов за VPN

Ведомство также прорабатывает создание «белого VPN» (подробнее)