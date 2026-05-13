Мигрантов из Таджикистана начнут проверять до въезда в РФ

По новым правилам к началу работы мигрант уже должен иметь на руках все необходимые справки и сертификаты.

Госдума ратифицировала изменения в соглашение о наборе граждан Таджикистана для работы на территории России. Об этом сообщает RTVI.

Депутаты единогласно (379 голосов) поддержали поправки, которые меняют порядок трудоустройства таджикистанцев в России. Теперь часть процедур — дактилоскопию, фотографирование и медосмотр — кандидаты смогут пройти еще на родине. Раньше это делалось уже после приезда.

Замглавы Минтруда Дмитрий Платыгин пояснил: работодатель размещает вакансию на портале «Работа в России», а таджикское Агентство по труду и занятости подбирает соискателей. По новым правилам к началу работы мигрант уже должен иметь на руках все необходимые справки и сертификаты, включая заключение медкомиссии, признаваемое российскими врачами.

Депутат Алексей Куринный в беседе с изданием рассказал о рисках коррупции.

— Нас уверили, что беспокоиться не о чем. Отвечать будет российская сторона по российским законам, — сказал он.

Протокол также предусматривает подготовку таджикских граждан в системе среднего профессионального образования — на территории обеих стран. Это позволит выходить на российский рынок труда уже с нужной квалификацией.

Кроме того, Госдума ратифицировала соглашение о правовом статусе представительств МВД и миграционных служб двух стран. Россия откроет свое представительство в Душанбе, Таджикистан — в Москве. Документ направлен на борьбу с транснациональной преступностью, наркотрафиком и нелегальной миграцией.

Оба соглашения были подписаны президентами Владимиром Путиным и Эмомали Рахмоном в 2025 году в Душанбе. На тот момент, по словам Путина, в России проживало и работало более миллиона граждан Таджикистана. Они заняты в сферах строительства, ЖКХ, в транспорте и логистике.

