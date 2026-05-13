В Ростове задержали «домашнего» наркодилера

В Ростове оперативники пресекли деятельность наркоторговца. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону оперативники пресекли деятельность наркоторговца. 44-летний местный житель организовал сбыт запрещенных веществ прямо в стенах собственного дома, превратив жилье в точку продажи.

Схема работы «домашнего» дилера оказалась простой. Крупные партии наркотиков он заказывал через даркнет, забирая товар в тайниках-закладках на территории города и области. Затем он фасовал наркотики и приглашал покупателей прямо домой.

Задержали фигуранта с поличным. Во время личного досмотра правоохранители обнаружили у него увесистый сверток с наркотиками. Вес запрещенного вещества составил почти 100 граммов.

В отношении задержанного ростовчанина уже возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения — по решению суда на время следствия его отправили в СИЗО.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростове круглая отличница хотела заработать и получила срок за наркотики