Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 мая 2026 17:20

В Ростове задержали «домашнего» наркодилера

Ростовчанин продавал наркотики в своей квартире
Елена РЕПИНА
В Ростове оперативники пресекли деятельность наркоторговца.

В Ростове оперативники пресекли деятельность наркоторговца.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону оперативники пресекли деятельность наркоторговца. 44-летний местный житель организовал сбыт запрещенных веществ прямо в стенах собственного дома, превратив жилье в точку продажи.

Схема работы «домашнего» дилера оказалась простой. Крупные партии наркотиков он заказывал через даркнет, забирая товар в тайниках-закладках на территории города и области. Затем он фасовал наркотики и приглашал покупателей прямо домой.

Задержали фигуранта с поличным. Во время личного досмотра правоохранители обнаружили у него увесистый сверток с наркотиками. Вес запрещенного вещества составил почти 100 граммов.

В отношении задержанного ростовчанина уже возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения — по решению суда на время следствия его отправили в СИЗО.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростове круглая отличница хотела заработать и получила срок за наркотики