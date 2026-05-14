Шесть пожаров потушили за минувшие сутки в Ростовской области

Одного человека спасли в пожарах за минувшие сутки в Ростовской области.

За 13 мая пожарно-спасательные подразделения Ростовской области потушили шесть техногенных пожаров. На одном из них спасли одного человека. Об этом сообщили в донском МЧС.

Всего к ликвидации происшествий привлекали 124 человека и 31 единицу спецтехники.

Помимо этого в ведомстве также напомнили, что в течение суток местами по региону прогнозируют резкое ухудшение погоды. Ожидаются сильные дожди и ливни, возможны грозы, град и очень сильный ветер с порывами до 20–25 метров в секунду.

