В станице Тацинской группа подростков подозревается в хулиганстве

Уголовное дело о хулиганстве возбудили после нападения подростков на 13-летнего мальчика в станице Тацинской.

В станице Тацинской Ростовской области группа подростков подозревается в хулиганстве в отношении 13-летнего мальчика. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.

Известно, что в станице Тацинской 11 мая группа подростков в возрасте 13–15 лет совершила противоправные действия в отношении 13-летнего мальчика. Все произошло в общественном месте.

По данному факту Белокалитвинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.

– В настоящий момент по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – сказано в сообщении.

