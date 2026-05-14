В Таганроге начались гидравлические испытания и ремонт котельных

В Таганроге начали подготовку к отопительному сезону. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Таганроге началась подготовка к отопительному периоду. Об этом в своем МАХ-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

В городе работают 152 котельные, из них 42 — муниципальные. Общая протяженность тепловых сетей составляет 207 километров, почти половина находится в собственности города. Сейчас коммунальщики приступили к гидравлическим испытаниям в жилых домах и соцобъектах. Это поможет заранее найти слабые места и отремонтировать их летом, чтобы зимой не было аварий.

Особое внимание уделят проблемным котельным на улицах Химической, 11, Заводской, 1 и Ленина, 220, а также прилегающим теплотрассам.

