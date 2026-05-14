Бастрыкин взял на контроль расследование коммунальной аварии в Ростове

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании коммунальной аварии в Ростове, где две девушки получили ожоги. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.

В мае этого года в Ростове произошла коммунальная авария. В результате две девушки получили ожоги и обратились за медицинской помощью. Следственное управление СК России по Ростовской области уже возбудило уголовное дело.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю ростовского управления доложить о том, какие обстоятельства уже установлены в ходе следственных действий. Также он потребовал представить отчет о результатах расследования после его завершения.

