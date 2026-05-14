Житель Энергодара получил в Ростове больше пяти лет колонии за призывы к атакам

Слушания состоялись в Южном окружном военном суде. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области жителя Энергодара Запорожской области осудили за призывы к терроризму через Интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс служба УФСБ России по региону.

По данным УФСБ, 3 июня и 30 августа 2025 года гражданин России опубликовал в мессенджере комментарии, оправдывающие подрыв Крымского моста и призывающие к нанесению ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

Суд приговорил мужчину к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Дополнительно ему на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях.

Приговор пока не вступил в силу.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Житель Шахт пытался заработать на инвестициях и отдал мошенникам миллион рублей

Аферисты обманули шахтинца, пообещав заработок на инвестициях (подробности)