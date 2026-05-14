Глава донского следкома взял на контроль ремонт дороги в Вешенском районе

Руководитель донского следкома принял 14 жителей из четырех районов региона. Фото: СУ СК по Ростовской области

Руководитель донского следкома Аслан Хуаде взял под личный контроль ремонт дороги в Вешенском районе. Такое решение было принято в ходе выездного приема главой СУ СК по Ростовской области граждан четырех районов региона.

13 мая Аслан Гарунович провел прием на базе Шолоховского межрайонного следственного отдела. В нем участвовали главы администраций Боковского, Верхнедонского, Шолоховского и Советского (сельского) районов. Всего к руководителю обратились 14 человек.

Одна из жительниц Верхнедонского района попросила помочь с компенсацией за газификацию дома. Ей разъяснили, что она имеет право на эту выплату. Под руководством главы регионального СК ей оформили необходимые документы, которые уже приняли в соцзащите. Деньги перечислят в ближайшее время.

Житель хутора Андроповский пожаловался на плохую дорогу между станицей Вешенской и хутором Солонцовским. Она связывает шесть населенных пунктов, где живут более 590 человек, с райцентом. Глава района обещал отремонтировать участок в октябре. Глава донского Следкома договорился перенести работы на сентябрь. Сроки он взял под личный контроль.

Тот же хуторянин рассказал, что в школе сломался отопительный котел. Руководитель следкома поручил главе района вместе с ресурсниками заменить оборудование до сентября.

А жительница Боковского района попросила решить проблему с водоотведением на улице Цветочной. Было решено проложить водопропускную трубу под дорогой. Работы должны завершить до 1 августа. Контроль оставил за собой глава донского следкома.

Все поручения и сроки их исполнения Аслан Хуаде взял на личный контроль.

