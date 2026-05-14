Вернуть воду жителям Новочеркасска планируют до конца дня 14 мая

Сроки восстановления подачи холодной воды снова перенесли.

Вернуть воду жителям Новочеркасска теперь должны до конца дня 14 мая. Дело в том, что при завершении плановых работ произошло технологическое нарушение, пояснила глава минЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

- К сожалению, после завершения плановых работ вчера при заполнении системы произошло технологическое нарушение на водоводе в районе Харьковского шоссе. Специалисты ООО «Экотехнологии» делают все необходимое, чтобы скорее вернуть воду. Завершить работы планируют до конца сегодняшнего дня, - написала в соцсетях Антонина Пшеничная.

Напомним, до этого работы планировали завершить к вечеру 13 мая, затем сроки перенесли сначала до полудня, а потом до конца дня 14 мая. Подача холодной воды была остановлена в направлении Промышленного района и поселка Персиановский.

