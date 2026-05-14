В Ростовской области начали реорганизацию налоговых органов

Реорганизация не повлияет на доступность получения услуг.

С 15 июня 2026 года в Ростовской области реорганизуют работу рада инспекций УФНС. Об этом со ссылкой на донское управление налоговой службы сообщает «Городской репортер».

Несколько инспекций объединятся:

- межрайонная ИФНС России № 13 по Ростовской области присоединится к ИФНС № 11;

- межрайонная ИФНС России № 18 по Ростовской области присоединится к ИФНС по Таганрогу (таганрогскую инспекцию при этом должны переименовать в межрайонную ИФНС России № 28 по Ростовской области);

- ИФНС России по Ленинскому району Ростова-на-Дону присоединится к ИФНС России № 24 по Ростовской области;

- ИФНС России по Октябрьскому району Ростова-на-Дону присоединится к межрайонной ИФНС России № 25 по Ростовской области.

Все функции перечисленных ИФНС перейдут к укрупненным инспекциям. В итоге с середины лета на Дону будут работать десять налоговых инспекций: № 4, 11, 12, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Реорганизация не повлияет на доступность получения услуг.

Одновременно в ряде районов и в двух городах прекратят работу территориально обособленные рабочие места (ТОРМ) налоговых органов.

Речь идет об обособленных рабочих местах в Волгодонском, Цимлянском, Пролетарском, Заветинском, Мартыновском, Дубовском, Ремонтненском, Октябрьском, Усть-Донецком, Тацинском, Милютинском, Обливском, Советском, Багаевском, Веселовском, Кагальницком, Куйбышевском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Верхнедонском, Боковском, Кашарском районах Ростовской области, в городе Зверево и в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону.

