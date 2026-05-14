Последние звонки в школах Ростовской области пройдут в закрытых помещениях

Праздничные линейки в школах состоятся 26 мая.

Последние звонки в школах Ростовской области проведут в закрытых помещениях. Об этом рассказали в управлении информационной политики донского правительства.

Решение было принято в целях безопасности и в соответствии с рекомендацией Минпросвещения России.

Напомним, торжественные линейки в школах состоятся 26 мая. Всего последний звонок прозвенит для 46,3 тысячи выпускников девятых классов и для 16,5 тысячи выпускников одиннадцатых классов.

- В программу праздника традиционно включат церемонии поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна России, чествование выпускников, напутствия педагогов и родителей, - добавили власти.

