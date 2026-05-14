169 млн рублей выделили на новое оборудование для школ Ростовской области

Более тысячи школ получат наборы для лабораторных и экспериментальных работ по физике. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Школы Ростовской области получат новое учебное оборудование для кабинетов физики, музыки и изобразительного искусства. На эти цели направят 169 млн рублей в рамках национального проекта «Молодежь и дети», сообщают донские власти.

- Оборудование уже получили 384 школы во всех. Это даст возможность применения одного и того же оборудования для решения задач в различных предметных областях, в учебной и внеурочной деятельности, — отметил заместитель губернатора Андрей Фатеев.

Более тысячи школ получат демонстрационные наборы для лабораторных и экспериментальных работ по физике: вакуумные насосы Комовского, шары Паскаля, трубки Ньютона, электростатические султаны и звуковые генераторы.

В кабинетах ИЗО 837-ти школ появятся комплекты гипсовых моделей геометрических тел. Эти модели также можно будет использовать на уроках математики и физики.

В 700 школах региона в кабинетах музыки планируют установку мобильной акустической системы. Все оборудование школам передадут к новому учебному году.

