В Ростове прокуратура открыла горячую линию для жалоб на проведение ГИА

Горячую линию открыл для защиты прав учащихся.

В Ростовской области прокуратура организовала горячую линию по вопросам, связанным с соблюдением прав учащихся при проведении государственной итоговой аттестации. Информацию распространила пресс-служба надзорного ведомства.

На горячую линию можно звонить с жалобами на факты нарушений закона.

Обращаться можно по телефону 8-(863)-210-55-99. Также можно написать в интернет-приемную прокуратуры области.

