НовостиОбщество15 мая 2026 4:13

В Ростовской области утром 15 мая отменили угрозу применения БПЛА

Дмитрий КУТЕПОВ
Во время отражения воздушной атаки обошлось без пострадавших.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Ростовской области отменили режим угрозы атаки беспилотников, введенный минувшей ночью 15 мая. Об этом в своем MAX-канале проинформировала глава города Светлана Камбулова.

— Внимание — отбой угрозы применения БПЛА по Таганрогу и Ростовской области, — говорится в сообщении Светланы Камбуловой.

Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что ночью область пережила массированный налет вражеских дронов. Силами противовоздушной обороны было ликвидировано свыше 40 беспилотников. Ударам подверглись Таганрог, а также 11 районов. По предварительным данным, никто не пострадал.

