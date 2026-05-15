В Ростовской области утром 15 мая отменили угрозу применения БПЛА

Во время отражения воздушной атаки обошлось без пострадавших.

В Ростовской области отменили режим угрозы атаки беспилотников, введенный минувшей ночью 15 мая. Об этом в своем MAX-канале проинформировала глава города Светлана Камбулова.

— Внимание — отбой угрозы применения БПЛА по Таганрогу и Ростовской области, — говорится в сообщении Светланы Камбуловой.

Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что ночью область пережила массированный налет вражеских дронов. Силами противовоздушной обороны было ликвидировано свыше 40 беспилотников. Ударам подверглись Таганрог, а также 11 районов. По предварительным данным, никто не пострадал.

