Цены на услуги такси выросли в Ростове из-за небольшого дождя

Возможность грозовых дождей с градом и ветром сохранится до конца суток и завтра.

Утром 15 мая стоимость услуг такси в Ростове-на-Дону резко возросла после небольшого дождя.

Например, стоимость одного из маршрутов в черте города изменилась с 650 до 1,5 тысяч рублей, а поездка между Батайском и Ростовом в среднем стоила около 900 рублей. Отметим, к 10 часам утра ценники снова снизились до обычных значений, а в некоторых случаях временно стали даже ниже обычного.

На данный момент дорожная ситуация оценивается в 4 балла. На отдельных улицах донской столицы фиксируются сложности с проездом.

Ранее о непогоде жителей Ростова и области предупредили синоптики и спасатели. Возможность грозовых дождей с градом и ветром до 20-25 м/с сохранится до конца суток 15 мая и завтра, 16 мая. Осторожными нужно быть и водителям, и пешеходам.

