Ростовчанка поделилась фотографией необычной клубники в виде петушка

Такую клубнику ростовчанка нашла в лукошке среди других ягод. Фото: ЛЕБЕДЕВА Ирина

Жительница Донской столицы купила на рынке клубнику необычной формы — в виде петушка. Снимок ягодной диковинки она прислала в редакцию «КП-Ростов-на-Дону».

- Мы купили лукошко краснодарской клубники на Нахичеванском рынке. С виду все ягоды были обычные, но среди них оказался вот такой сюрприз - «петушок на палочке». Даже жаль было его есть, но зато у нас остался снимок на память. «Петушок» оказался сладким - прямо, как леденец. И, конечно, остальные ягоды тоже, - рассказала Ирина Лебедева.

По словам читателей «КП-Ростов-на-Дону» цены на клубнику в донском регионе сегодня разнятся — на рынке в Аксае она продается по 350 рублей за килограмм, а в центре Ростова просят 300 рублей за лукошко.

