В Усть-Донецком районе Ростовской области сократят расходы на чиновников

Решение приняли по итогам первого заседания районной бюджетной комиссии.

Власти Усть-Донецкого района Ростовской области сообщили о сокращении расходов на чиновников. Такое решение приняли по итогам первого заседания районной бюджетной комиссии.

Новую комиссию создали из-за снижения налоговых поступлений с начала 2026 года, а также для более жесткой экономии средств.

Первыми мерами по улучшению ситуации стали сокращение затрат на содержание аппарата управления и перераспределение денег на приоритетные направления. Кроме того, были приостановлены отдельные программы развития, которые не относятся к социальной сфере.

Предполагается, что созданная в районе бюджетная комиссия возьмет под контроль все расходы и займется поиском резервов в доходной части.

