Нарушения при размещении ларьков выявили в трех районах Ростова

Сведения о нарушителях передадут в городское управление торговли. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские проверили законность размещения ларьков в Кировском, Первомайском и Пролетарском районах Ростова-на-Дону. В итоге выявили нарушения, рассказали в пресс-службе донского главка МВД.

Оказалось, некоторые владельцы торговых точек не соблюдали условия договоров о размещении и не реагировали на рекомендации об устранении нарушений. Все сведения о них уже передали в городское управление торговли.

Специалисты управления теперь должны провести собственную проверку, и после этого с владельцами торговых объектов могут расторгнуть соглашения. Также все нелегальные точки или точки с недочетами потребуют демонтировать.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Ростовчанка поделилась фотографией необычной клубники в виде петушка

В Ростовской области можно купить клубнику по цене 350 рублей за килограмм (подробности)