Доступ к системе климатических рисков получила Ростовская область от Росгидромета

Обновленное соглашение позволит улучшить систему оповещения жителей о непогоде. Фото: Росгидромет

Доступ к системе мониторинга климатических рисков получила Ростовская область. Соответствующее соглашение о сотрудничестве заключили правительство Дона и Росгидромет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Документ подписали 15 мая в Москве. Губернатор и глава Росгидромета Игорь Шумаков обновили предыдущее соглашение от 2009 года. Новый договор учитывает изменения в законодательстве, технологиях и климатических вызовах.

Ключевые задачи — оперативно информировать жителей и власти об опасных явлениях, повышать точность прогнозов, снижать риски ЧС и минимизировать ущерб.

По словам Слюсаря, на Дону от погоды и экологии зависит урожай, вода, транспорт, тепло и свет. Ошибка в прогнозе может обойтись в миллиарды. Теперь у области будет доступ к федеральной системе: штормовым предупреждениям, данным о чистоте воздуха и воды, прогнозам для аграриев и научным оценкам.

— Это не просто сводки погоды, а реальный инструмент защиты людей и экономики, — сказал Юрий Слюсарь.

Особое внимание — системе оповещения. Между Росгидрометом и правительством наладят регулярный обмен информацией.

Область будет участвовать в формировании экологической политики, реализовывать региональные программы и разместит на своих сайтах виджеты с информацией об угрозах.

Мониторинг ведет Северо-Кавказское УГМС. Именно оно станет ключевым исполнителем. Соглашение уже вступило в силу.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области усовершенствуют систему оповещения о непогоде

Штормовые предупреждения в Ростовской области станут оперативнее (подробнее)