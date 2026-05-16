Глава Таганрога предупредила жителей об угрозе применения беспилотников 16 мая

Жителей просят не выходить на открытые участки улиц. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром субботы, 16 мая, глава Таганрога Светлана Камбулова предупредила жителей об угрозе применения противником БПЛА. Об этом она сообщила в своем канале в МАХ.

Мэр напомнила основные правила безопасности.

— Нужно отойти от окон и укрыться в помещении с несущими стенами без окон. Если вы на улице или в транспорте — остановитесь, покиньте машину или автобус и зайдите в ближайшее здание, — проинструктировала глава приморского города.

Категорически запрещено: снимать дроны на фото или видео, пытаться сбить их подручными средствами, пользоваться рядом с ними радиоаппаратурой, телефонами или GPS.

— Если БПЛА упал, не трогайте его, не вскрывайте и не передвигайте. К дрону может быть прикреплено взрывное устройство.

Также нельзя снимать место падения и выкладывать кадры в соцсети.

— При обнаружении беспилотника сохраняйте спокойствие, обеспечьте свою безопасность и сообщите в полицию или по номеру 112. Назовите свои данные, место и ориентиры, а также расскажите о поведении дрона.

Телефон экстренных служб — 112. Жителей просят быть осторожными и не паниковать.

Напомним, в ночь на пятницу, 15 мая, Таганрог подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. За ночь силами ПВО было уничтожено свыше 40 дронов над самим приморским городом и еще над 11 районами Дона.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области ночью 15 мая сбили более 40 БПЛА

В Таганроге и 11 районах отразили ночную атаку дронов (подробнее)