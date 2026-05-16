Западную хорду Ростова хотят достроить с помощью денег из федерального бюджета

Западная хорда — завершающий элемент Ростовского транспортного кольца.

На строительство Западной хорды Ростова надеются привлечь деньги из госказны. Об этом сообщает издание «Панорама – Ростов-на-Дону».

Региональный минтранс пояснил: стоимость второго этапа очень высока. Бюджет области не потянет такие расходы. Поэтому прорабатывается вопрос о федеральной субсидии. Если финансирование появится, дорогу построят за три года.

Ранее министр транспорта Алена Беликова заявляла, что строительство продолжат не раньше 2030 года. Поскольку цены выросли, изменились ГОСТы, проект отправят на дополнительную экспертизу, чтобы обновить смету.

Напомним, Западная хорда — завершающий элемент Ростовского транспортного кольца общей протяженностью 110 километров. Уже построено 102 километра. Первый участок хорды открыли в конце октября 2024 года. Строительство обошлось в 13,3 миллиарда рублей.

