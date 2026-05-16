Силы ПВО отразили атаку дронов над Таганрогом и Неклиновским районом 16 мая

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Утром и днем в субботу, 16 мая, в небе над Таганрогом и Неклиновским районом уничтожены вражеские БПЛА. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале в МАХ.
По словам главы региона, пострадавших и разрушений на земле нет. Данные уточняются.
Утром Юрий Слюсарь уже сообщал о ночной атаке. Тогда дроны сбили в Таганроге, Каменске-Шахтинском, Мясниковском и Матвеево-Курганском районах. Жертв и разрушений также не было.
Напомним, сутками ранее, в ночь на 15 мая, над Ростовской области были сбиты более 40 БПЛА. Дроны ликвидировали в небе над Таганрогом и одиннадцатью районами Дона.
Подпишись на нас в MAX и Telegram
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Десять составов выбились из графика до шести часов: Массовая задержка поездов в Ростовской области 16 мая 2026
Массовая задержка поездов произошла в Ростовской области 16 мая (подробнее)