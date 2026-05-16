Ростовчане пожаловались на потоп на улицах 16 мая и назвали город «Питер-на-Дону»

Ростовчане рассказывают, где в городе ливневки не справляются со своей функцией.

Ростовчане пожаловались на потоп на улицах в субботу, 16 мая, из-за затянувшегося дождя, который с небольшими перерывами продолжается еще с ночи. Также многие сетуют, что непогода испортила им выходной день.

В соцсетях горожане пишут, что сидят дома с включенным отоплением.

- Не пойду я в этот холодный и сырой реальный мир! – шутит один из пользователей.

- Питер-на-Дону, - кратко обрисовал происходящее на улице другой.

Автомобилисты в шутку советуют проехать по проспекту Шолохова, чтобы помыть днище машины. Там проезжая часть превратилась в реку.

Пешеходы и водители жалуются на неработающие ливневки. Один из пользователей прислал фото решетки ливневой канализации на Большой Садовой улице, установленной выше окружающего рельефа: и вода минует отверстие, собираясь в луже рядом.

Кстати, на хорошую погоду ростовчанам не приходится рассчитывать и в воскресенье. По данным Ростовского гидрометцентра, до конца суток 16 мая и 17 мая местами по области ожидается комплекс метеоявлений: сильный дождь, ливень с грозой, град и ветер до 20–25 м/с. Температура в ночь на 17 мая в Ростове составит +13 – +15 градусов, а днем поднимется до +20 – +22.

