НовостиОбщество16 мая 2026 13:00

За сутки в Ростовской области спасатели выезжали на пять пожаров

Один человек погиб, а еще один был спасен
Татьяна ТИХОНОВА
52 пожарных выезжали на возгорания и ДТП за последние сутки.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области за минувшие сутки, 15 мая, произошло пять пожаров. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Донскому региону.

Также за 15 мая спасатели ликвидировали последствия пяти дорожно-транспортных происшествий. В авариях один человек погиб и один был спасен. Всего на вызовы выезжали 52 человека личного состава, было задействованос 13 единиц спецтехники.

Напомним, накануне, 15 мая, в Новочеркасске окончательно ликвидировали пожар на свалке. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная. Возгорание удалось погасить спустя пять дней.

По словам министра, тление отходов прекратили. Все очаги засыпали грунтом слоями, дым исчез.

С огнем боролись с 10 мая. Работу сильно затрудняли сильные ветры и сложный рельеф полигона. Ежедневно на тушении было задействовано 12 человек и 11 единиц техники.

