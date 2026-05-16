В Госдуме поддержали усиление контроля прокуратуры за призывом

Антикоррупционная экспертиза документа завершится 19 мая.

В Госдуме оценили планы Генпрокуратуры усилить контроль за призывом. Об этом RTVI заявил замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов.

Депутат назвал инициативу правильной. Он считает, что прокурорский надзор необходим, особенно после последних изменений в законе о воинском учете. Обухов напомнил, что Госдума уже приняла пакет законов о цифровизации учета. Фракция КПРФ, по его словам, в целом выступает за усиление такого надзора.

— Бесконтрольная исполнительная власть — беда. За чиновничьей саранчой нужен глаз да глаз, — заявил парламентарий. Прокуратуру он назвал «оком государевым».

Более сдержанно инициативу оценил член комитета по обороне Андрей Колесник. Он не видит ничего необычного: ведомство просто исполняет свои обязанности. По его словам, призыву подлежат граждане, не имеющие проблем со здоровьем. Все обязаны служить — это норма Конституции. При этом срочников не направляют в зону СВО.

Напомним, 12 мая на сайте Генпрокуратуры появился проект приказа. Документ обязывает прокуроров всех уровней проверять, как ведется воинский учет в органах власти, организациях, учреждениях УИС и МВД. Также нужно контролировать работу призывных комиссий, медосвидетельствование и выявлять коррупцию

Антикоррупционная экспертиза документа завершится 19 мая. В случае принятия инициативы контролировать призыв будут одновременно военкоматы и прокуратура. Причем прокуратура получит право начинать проверки самостоятельно.

