В Ростовской области автомобиль врезался в столб, водитель погиб

В Ростовской области машина врезалась в столб, водитель погиб. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла в воскресенье, 17 мая на автодороге Шахты — Цимлянск. Пожилой водитель за рулем ВАЗ 2106 не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору освещения. В результате ДТП 73-летний мужчина погиб на месте, а его 54-летняя пассажирка была доставлена в больницу с телесными повреждениями.

- На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, - говорится в сообщении ведомства.

