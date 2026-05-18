Таганрог и два района Ростовской области были атакованы БПЛА в ночь на 18 мая

Силами ПВО были уничтожены вражеские БПЛА в небе над Ростовской областью. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Таганрог и два района Ростовской области подверглись атаке БПЛА в ночь на понедельник, 18 мая. Об этом в своем канале в МАХ рассказал глава региона Юрий Слюсарь.

- Ночью силы ПВО отразили воздушную атаку. Беспилотники уничтожили в трех точках: в городе Таганроге, а также в Каменском и Азовском районах. Данных о пострадавших и разрушениях на земле пока нет. Вся информация будет уточняться, - прокомментировал губернатор.

Напомним, ранее вечером, в 21:40 17 мая, глава Таганрога Светлана Камбулова написала в соцсетях: «Работают силы ПВО. Сохраняйте спокойствие».

Позднее, в течение ночи, жителям Дона начали приходить СМС от РСЧС. В сообщениях говорилось о беспилотной опасности. Горожан просили покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

