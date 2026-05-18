В арбитражном суде Ростова рассмотрят иск в юанях

В суде рассмотрят необычное дело об оплате сделки в юанях. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Арбитражном суде Ростовской области рассмотрят необычное дело из-за выплат в китайской валюте – юанях. Это следует из документа, опубликованного в картотеке дел инстанции.

Иск подала компания «Прокатное оборудование и сервис». Ответчик — «Новороссийский прокатной завод». Истец требует взыскать задолженность по договору поставки от 6 ноября 2020 года. Сумма — 157 468,20 юаня по курсу ЦБ РФ.

Также истец просит начислить неустойку за нарушение сроков оплаты. Ее размер — 34 957,94 юаня. Кроме того, заявлены расходы на госпошлину (96 481 рубль) и почтовые услуги (1 497,62 рубля).

На предварительное заседание никто не явился и предоставил отзыв. По его мнению, истец неверно рассчитал неустойку. Ответчик предложил свой контррасчет. Также он попросил не переходить к рассмотрению дела по существу по причине возможного заключения мирового соглашения.

Истец, в свою очередь, представил возражения на отзыв. Он не согласен с доводами ответчика в части размера неустойки. Суд будет разбираться.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области женщина сходила в туалет на автовокзале и получила полмиллиона: как так вышло

После падения в общественном туалете женщина отсудила около полумиллиона рублей (подробнее)