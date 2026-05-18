Молодой водитель пострадал в ДТП на Северном обходе Ростова

Водителя "четырнадцатой" забрала "скорая.

В ДТП на Северном обходе Ростова пострадал молодой водитель. Об аварии рассказали в отделе пропаганды Управления Госавтоинспекции по Ростовской области.

ДТП случилось 16 мая 2026 года в 21:40. Место происшествия — 2-й километр плюс 300 метров автодороги «Северный обход Ростова-на-Дону». Направление — в сторону донской столицы.

За рулем автомобиля ВАЗ-2114, который ехал по направлению в сторону Донской столицы, находился 23-летний водитель.

- По предварительным данным, он не справился с управлением. Машина столкнулась с УАЗ «Патриот», который ехал во встречном направлении. За рулем внедорожника был 49-летний водитель, - прокомментировали в Госавтоинспекции.

В результате аварии молодой человек получил травмы. Его доставили в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

