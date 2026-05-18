22-летний водитель сбил насмерть женщину в Батайске

В Батайске водитель на «Мерседесе» сбил женщину. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Вечером 17 мая в Батайске, на улице Ангарской, 22-летний водитель на «Мерседес-Бенц» сбил пешехода. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

Известно, что ДТП произошло в 20:15. По предварительным данным, 44-летняя женщина переходила дорогу справа налево по ходу движения машины в неположенном месте.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следователи из главного следственного управления МВД по Ростовской области. Они устанавливают обстоятельства случившегося.

