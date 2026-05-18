За неделю в Ростовской области произошло 36 техногенных пожаров

За неделю в Ростовской области при пожарах, ДТП и на воде погибли пять человек.

За прошедшую неделю в Ростовской области спасатели выезжали на 36 техногенных пожаров. На них удалось спасти трех человек. Такой статистикой поделились в донском МЧС.

Также 24 раза спасатели привлекались к ликвидации последствий ДТП, где спасли еще семерых, трое погибли. Кроме того, на воде случилось три происшествия, унесшие жизни двух человек.

Помимо этого, спасатели тушили 21 загорание сухой растительности и мусора.

