За неделю в Ростовской области произошло 36 техногенных пожаров

За прошедшую неделю в Ростовской области спасатели выезжали на 36 техногенных пожаров. На них удалось спасти трех человек. Такой статистикой поделились в донском МЧС.
Также 24 раза спасатели привлекались к ликвидации последствий ДТП, где спасли еще семерых, трое погибли. Кроме того, на воде случилось три происшествия, унесшие жизни двух человек.
Помимо этого, спасатели тушили 21 загорание сухой растительности и мусора.
