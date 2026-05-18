Правительство Ростовской области и Росгидромет подписали соглашение о сотрудничестве

Жители Ростовской области будут быстрее узнавать о резкой смене погоды.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и глава Росгидромета Игорь Шумаков подписали новое соглашение о сотрудничестве. Документ обновил договоренности 2009 года с учетом современных технологий и климатических изменений. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Теперь у региона появится доступ к федеральной системе мониторинга: штормовым предупреждениям, данным о чистоте воздуха и воды, прогнозам для аграриев. Власти и жители будут быстрее узнавать о резких сменах погоды и угрозах. Ответственной за мониторинг станет Северо-Кавказское УГМС.

Область, в свою очередь, разместит на своих сайтах виджеты с информацией об опасных явлениях.

