В Таганроге днем 18 мая объявили угрозу атаки беспилотников

Глава Таганрога предупредила жителей об угрозе атаки БПЛА. Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила об угрозе атаки беспилотников в городе. Информация появилась в ее социальных сетях.

Власти запретили снимать на фото и видео любые беспилотные аппараты в случае их появления. Если кто-то заметит БПЛА, нужно сразу звонить в полицию или по номеру 112. Также горожан призвали не паниковать и сохранять спокойствие.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15 составов: Массовая задержка поездов, идущих через Ростов, 18 мая 2026 из-за закрытия Крымского моста