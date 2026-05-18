НовостиОбщество18 мая 2026 13:54

В Ростовской области займутся развитием системы эвакуации маломерных судов

Минтранс и МЧС Ростовской области договорились усилить контроль за маломерными судами
Екатерина ПОПОВА
Минтранс и МЧС Ростовской области договорились усилить контроль за маломерными судами.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель губернатора – министр транспорта Алена Беликова и начальник главного управления донского МЧС Николай Чубучный обсудили безопасность на водных артериях региона. Об этом говорится на сайте донского правительства.

На воде действуют строгие правила. У судоводителей должны быть права, им запрещено садиться за штурвал пьяными и передавать управление посторонним. Сами лодки и катера нужно регистрировать и наносить на них номера. Следит за этим Государственная инспекция по маломерным судам. На встрече решили развивать систему эвакуации маломерных судов.

– Мы ставим перед собой задачу не только контролировать соблюдение установленных правил, но и активно развивать необходимую инфраструктуру и спасательные системы, – отметила Алена Беликова.

